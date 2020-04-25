МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Чужую банковскую карту безопаснее не трогать или уничтожить, рассказал агентству "Прайм" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"Чужую банковскую карту лучше вообще не трогать, не поднимать с земли, если вы ее увидели, не прикасаться к ней, так как каждый, кто получает в руки чужую банковскую карту, потенциально может рассматриваться, как похититель денежных средств. Таким образом вы снимаете с себя все риски попасть под подозрение", — сказал он.

Эксперт добавил, что также не надо карту возвращать и в банк, который эту карту выпустил: в такой ситуации каждый следующий человек, получающий карту, попадает тоже под подозрение.

"Очень сложно будет доказать, что вы не украли карту и не сняли с нее деньги", — отметил Деев.

По статистике МВД, количество преступлений с банковскими картами выросло в 2019 году на 417,3%. Так, с января по сентябрь было зафиксировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по статье 159.3 УК — "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

Карту можно уничтожить, тогда риски снимаются и с вас, и с ее владельца, добавил Деев.

"Сделать это просто: достаточно испортить один или несколько реквизитов, указанных на пластике (номер, имя владельца, если карта именная, или сус-код). Второй способ – разрезать карту пополам и выбросить половинки в разных местах. Третий способ – самый простой: нужно завернуть карту в бумагу и выбросить в мусорную корзину. Так потерянная карта не привлечет ничье внимание", — объяснил эксперт.

ВТБ и Промсвязьбанк предупредили россиян об активизации IT-мошенников в период самоизоляции, количество случаев выросло на 15-30%. По словам представителей банков, злоумышленники используют новости о коронавируса и ухудшающейся экономической ситуации, чтобы выведать у своих жертв реквизиты банковских карт и SMS-пароли.​