КИЕВ, 25 апр — ПРАЙМ. Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что без принятия закона о банковском регулировании возвращение "Приватбанка" бывшим владельцам маловероятно, но возможно.

Рада 30 марта приняла в первом чтении законопроект о запрете возвращения национализированного "Приватбанка" его экс-владельцу, олигарху Игорю Коломойскому. Документ в СМИ назвали "антиколомойским". Принятие документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Однако к нему депутаты подали рекордные 16 тысяч правок, таким образом пытаясь на долгое время заблокировать его принятие.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу подписал закон о внесении изменений в регламент Верховной рады, которые позволят разблокировать принятие законопроекта о запрете возвращения национализированного "Приватбанка" его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому, на котором настаивает Международный валютный фонд.

"Теоретически. Очень теоретически. При определенном стечении обстоятельств, несколькими решениями судов — крайне маловероятно, но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте, такое возвращение будет на 99% невозможным", — сказал он в эфире радио "Новое время".

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева. Она отметила, что принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти договорились с МВФ об увеличении размера новой программы с 5 до 8 миллиардов долларов. По его словам, первый транш может составить 2 миллиарда долларов в случае подписания новой программы.