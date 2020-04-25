ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 апр — ПРАЙМ. Кредитные каникулы, которые россияне оформляют из-за коронавируса, будут стоить банкам 160 миллиардов рублей, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера. В целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 миллиардов рублей", — сказал Греф в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на телеканале "Россия 1".

Греф отметил, что реструктуризация для физических лиц кредитов пользуется огромной популярностью: Сбербанк уже получил "сотни тысяч" заявок на реструктуризацию. Банкир добавил, что такая же ситуация складывается и с реструктуризацией кредитов малым и средним предприятиям.

"Особым спросом пользуются сейчас кредиты под 0%, мы одобрили уже более 5 тысяч заявок, а в целом эти кредиты доступны по нашей клиентской базе более 50 тысячам предпринимателей. И уже выдано более 1,5 тысячи кредитов", — заключил глава Сбербанка.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Госпрограмма действует с конца марта. По ее условиям, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.