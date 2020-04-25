МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — говорится в документе.

Отмечается, что сейчас получить отказ или даже столкнуться с закрытием счёта можно, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента. То же может произойти, если кредитная организация сочтёт ту или иную операцию подозрительной. При этом банки не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.

Согласно новому законопроекту, банки не смогут без объяснения причин заблокировать счёт или отказаться от совершения операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих добросовестность. Уточняется, что нововведение коснётся как граждан, так и бизнеса. Помимо этого, для защиты интересов физлиц предлагается ввести ещё одну норму, которая лишит кредитные организации возможности немотивированно отказывать в открытии банковских счетов.

Как отмечают в правительстве, отказ от обслуживания возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.