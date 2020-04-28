МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Сборы страховщиков по каско в России могут сократиться на 15-25% по итогам 2020 года, итоговое значение будет зависеть от того, как долго продлятся карантинные меры, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

"Снижение уровня доходов населения и возможный рост цен на полисы могут привести к сокращению продаж примерно на 15-25%", — цитирует пресс-служба союза главу ВСС Игоря Юргенса.

Вместе с этим, по его словам, из-за самоизоляции стоит ожидать кратковременного снижения количества ДТП, а значит, и сокращения числа убытков по каско. Однако рост курса иностранных валют и подорожание импортных запчастей приведут к одновременному увеличению среднего возмещения по каско.

Как добавил Юргенс, сложившаяся ситуация побуждает наращивать электронные продажи каско и переходить на удаленное урегулирование убытков. Также, по его мнению, уже в ближайшее время станут более востребованными опции, которые позволят снизить цену страховки: поминутное страхование, телематика, франшизы (часть ущерба, выплату которой берет на себя клиент).

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) прогнозировали рост тарифов по каско. Как говорили РИА Новости эксперты агентства, к этому приведут снижение объемов продаж новых автомобилей, рост стоимости привлечения новых клиентов и увеличение выплат — в том числе из-за роста стоимости импортных запчастей.