МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. МВД России актуализировало список недействительных паспортов граждан РФ, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее вступил в силу указ президента РФ №275, который продлевает сроки действия паспортов граждан РФ, которые истекли или истекают в период с 1 февраля по 15 июля включительно.

По словам Волк, в ряде СМИ и на интернет-ресурсах опубликованы материалы, где выражается обеспокоенность банковского сообщества рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан РФ с продленным сроком действия.

"В настоящее время МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов. Также обеспечена актуализация списка недействительных российских паспортов, размещенного на официальном сайте ГУВМ МВД России, использовать который могут как владельцы паспортов, так и юридические лица, в том числе кредитные организации", — сказала Волк.