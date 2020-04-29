МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Информацию о 12 миллионах россиян, которые обращались за оформлением займов в микрофинансовые организации (МФО) в 2017-2019 годах, выставили на продажу в интернете в конце марта на специализированном сайте, пишет РБК в среду.

Данные 1 800 человек находятся в бесплатном доступе. Это их фамилия-имя-отчество, паспортные данные, даты рождения, а также телефонные номера, адреса электронной почты, субъекты проживания, номера электронных кошельков и размеры займов.

Еще один важный момент — в записи о каждом клиенте есть ссылка на сайт, который "привел" пользователя.

В большинстве случаев это финансовый маркетплейс "Юником24".

В самом "Юником24" изданию подтвердили, что указанный в продаваемой базе данных идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров.

"Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества", — рассказал представитель "Юником24".

Собеседник также предположил, что утечка "произошла непосредственно из МФО, где консолидируется вся информация".

РБК отмечает, что около четверти клиентов, информация о ком фигурирует в бесплатном пробнике, были клиентами микрокредитной компании "Микроклад". Еще часть — подавала заявки в несколько МФО. Другая часть клиентов не смогла назвать кредитора.