МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни c 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — говорится в сообщении.

При этом для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днем окончания срока считается 6 мая.

"Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая", — указывает также ЦБ.