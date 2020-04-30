МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российские банки стали сами предлагать услугу по зарплатным кредитам под 0% малым и средним предприятиям, снижается количество отказов без обоснования, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Предприниматели отмечают, что банки начали сами предлагать данный вид кредитования… В целом, количество отказов по заявкам в банках снижается. На третьем этапе "контрольной закупки" без обоснования банки отказали лишь в трех случаях", — отметил он на пресс-брифинге. Третий этап контрольной закупки проводился 22-29 апреля в 29 регионах. На этом этапе из 90 поданных заявок одобрено было 19 (или 21%), на рассмотрении находятся 54 заявки (60%). Отклонено было 10, а в семи случаях отказался сам заявитель.

"В ряде случаев отмечается затягивание сроков рассмотрения заявок — от 10 дней и более — и предоставление большого пакета документов для получения данного кредитного продукта. В результате чего предприниматели начинают сами отказываться от поданных заявок", — сказал Титов.

По информации, полученной от уполномоченных в субъектах РФ и бизнеса, востребованность данного вида кредитования у бизнеса сейчас снижается. Это связано среди прочего с ожиданием бизнесом субсидий для ИП и работников в размере одного МРОТ. Кроме того, кредит выдается только для пострадавших по основному ОКВЭД, а также тем, у кого отсутствует налоговая задолженность.

Правительство и ЦБ РФ на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%.

Ранее Титов рассказывал, что российские банки отклоняют большинство заявок на зарплатные кредиты под 0%. После этого глава МЭР Максим Решетников решил лично проверить ситуацию в банках. Он позвонил в два крупнейших российских банка: в одном ему сообщили, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, в другом — пообещали выдать кредит в мае.