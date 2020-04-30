МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая 2020 года", — говорится в сообщении. В банке отметили, что в среднем снижение составит 0,5 процентного пункта.

Так, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку снизится до 8,1% с 8,5% годовых. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками снизится до 6,2% с 6,5% годовых.

"Мы поддерживаем государственные программы по развитию жилищного строительства и повышению доступности ипотеки в России. Уже месяц мы наблюдаем восстановление спроса на покупку жилья в ипотеку после его резкого падения, и сейчас количество заявок на ипотеку приближается к докризисным уровням. Мы сделали всё возможное для безопасного и удобного приобретения жилья в ипотеку, запустили дистанционное оформление сделок по всей России", — отметил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках.