МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Банк России в первом квартале 2020 года получил 60,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 13,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года; при этом к концу квартала на фоне распространения в стране коронавируса наметилась тенденция к росту числа поступающих жалоб, говорится в сообщении регулятора.

"В первые три месяца 2020 года в Банк России поступило 60,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Снижение наблюдалось практически по всем секторам финансового рынка, однако к концу квартала на фоне неблагоприятной экономической и эпидемиологической ситуации наметилась тенденция к росту числа поступающих жалоб, в первую очередь за счет кредитных организаций", — сказано в пресс-релизе.

Большинство жалоб (64,2%, или 38,6 тысячи) в первом квартале пришлось на банки, однако по сравнению с первым кварталом прошлого года их количество снизилось на 6,3%. Количество жалоб по вопросам потребительского кредитования снизилось на 2,1%, по ипотечному — выросло на 27,9%.

"Увеличение числа жалоб на ипотечное кредитование произошло в первую очередь за счет вопросов по реализации госпрограмм поддержки ипотечных заемщиков. По проблемам реструктуризации задолженности и кредитных каникул за последнюю неделю марта поступило 514 жалоб. Банк России будет анализировать соотношение числа удовлетворенных требований граждан с числом отказов и в случае необходимости проводить надзорные встречи с кредитными организациями", — отметил регулятор.

Количество жалоб на некредитные финансовые организации и участников корпоративных отношений в январе-марте 2020 года снизилось на 27,7% и составило 17,5 тысячи обращений, из которых 46,8% пришлось на жалобы в отношении субъектов страхового дела и 32,7% — на микрофинансовые организации.

На страховщиков поступило 8,2 тысячи жалоб (на 32,7% меньше, чем год назад). При этом примерно на треть (33,2%) сократилось число жалоб по вопросам ОСАГО — до 6,6 тысячи.

На микрофинансовые организации поступило 5,7 тысячи жалоб — на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самое значительное снижение (43,3%) отмечено по основной тематике жалоб на МФО — совершение действий, направленных на возврат задолженности. Однако ЦБ ожидает, что в дальнейшем в отношении МФО может вырасти число жалоб, связанных с вопросами реструктуризации или рефинансирования договора займа.

Также в первом квартале в Банк России поступило около 0,8 тысячи жалоб, связанных с мисселингом (продажа одного финансового продукта под видом другого без информирования о его особенностях). Из них более половины (54%) — на банки. Основной проблемой здесь остаются вопросы реализации инвестиционного страхования жизни — 48,1% общего числа жалоб на мисселинг. Потребители жалуются на предоставление неполной и недостоверной, в том числе вводящей в заблуждение, информации об особенностях этих финансовых продуктов, а также о рисках, связанных с их приобретением.