МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в рамках госпрограммы выдал системообразующим предприятиям РФ первые кредиты на пополнение оборотных средств по льготной ставке, в целом в рамках программы банк планирует выдать порядка 100 миллиардов рублей льготных кредитов, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк выдал первые кредиты в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что первые кредиты были выданы предприятиям наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей – производства горной техники, торговли непродовольственными товарами и мебельной промышленности.

"В первые же дни после запуска совместно с Минэкономразвития России этой программы мы увидели высокий спрос на нее со стороны предприятий самых разных отраслей и уже получаем благодарность клиентов, которые особенно нуждаются в помощи в это сложное время. Всего Сбербанк планирует выдать по программе порядка 100 миллиардов рублей льготных кредитов", — приводятся к сообщении слова первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 миллиардов рублей.

Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирование опытно-конструкторских работ и т.д.