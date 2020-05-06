МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Почти у каждого второго россиянина в семье есть какой-либо невыплаченный кредит, следует из отчета компании "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.

"Почти половина (47%) опрошенных сообщили о наличии в их семье какого-либо кредита: 9% выплачивают ипотечный кредит, 5% – автокредит, 29% – банковский или потребительский кредит, в том числе взятый в магазине, 3% – микрокредит и еще 3% – другие виды кредитов; задолженность по кредитной карте или карте рассрочки имеют 12% семей", — говорится в материалах. Телефонный опрос проводился с 16 по 24 апреля, в нем приняли участие 1543 респондентов от 18 лет и старше из 440 городских и не менее 296 сельских населенных пунктов в 83 субъектах РФ.

При этом практически каждый десятый плательщик кредитов (11%) за последние две недели – месяц на фоне ограничительных мер в связи с коронавирусом почти полностью потерял доходы, еще примерно столько же (10%) столкнулись со снижением доходов более чем наполовину, чуть больше – 14% плательщиков – потеряли от трети до половины доходов, свидетельствует опрос.

"Таким образом, суммарно 35% заемщиков (16% от всех опрошенных) попали в группу риска уже по истечении первого месяца после введения ограничительных мер в связи с эпидемией. Снижение доходов менее чем на треть произошло только у 12% плательщиков; у половины заемщиков доходы не уменьшились", — сказано в документе. При этом авторы исследования обращают внимание на ипотечных заемщиков: "здесь доля тех, чьи доходы не снизились, наименьшая по сравнению с другими группами".

Также, согласно опросу, треть заемщиков (то есть каждый седьмой по выборке в целом) заявили о потребности в государственной помощи для выплаты кредитов. В группе плательщиков кредитов, чьи доходы снизились более чем на треть, об этом говорит большинство (72%), а среди потерявших менее трети доходов или не потерявших их вовсе – по 43%.

"Судя по всему, кредитное бремя, и без того воспринимаемое россиянами как тяжелое, в текущей ситуации вызывает еще большую тревогу – даже у тех, кто по параметрам снижения доходов пока не попадает в "группу риска", — делается вывод в исследовании.

При этом, по данным "инФОМ", почти четверть россиян имеет "подушку безопасности" на три месяца и более в случае полной потери семейного дохода.

Согласно исследованию, у 39% респондентов сбережений на момент опроса не было. Еще у 32% опрошенных сбережения были, но они за последнее время их не тратили.

"Из имеющих сбережения в целом (как тративших, так и не тративших их) менее половины (или 24% от всех опрошенных) считают, что в случае полной потери дохода накопленного им хватит на три месяца и более, треть (32%) полагают, что их хватит на один-два месяца, шестая часть – менее чем на месяц", — сказано в материалах.