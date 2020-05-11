МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Сбербанк в ближайшие недели выдаст пилотные кредиты под 2% на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, массово будет выдавать данные ссуды с 1 июня, говорится в сообщении банка.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

"Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых", — сказано в пресс-релизе.

Зампред правления банка Анатолий Попов отметил, что первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня. По прогнозам, российские банки в рамках программы выдадут таких кредитов на 300 миллиардов рублей, при этом банк ожидает выдать как минимум треть из этого объема, добавил он.

"Государство и банки продолжают работать над новыми мерами и специальными программами поддержки российского бизнеса в сложившихся условиях. Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой "на зарплату" тем, что в этой программе нет ограничений по количеству сотрудников компании. Работающие предприятия в стране – это благополучие миллионов людей, работающих в них, и их семей", — подчеркнул Попов.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до марта 2021.