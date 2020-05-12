МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Из-за пандемии коронавируса в России "Кредит Европа банк" временно приостановил выдачу кредитов наличными. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на экспертов рынка, ограничения на беззалоговые кредиты могут ввести и другие банки, которые уже столкнулись с невозможностью проверить платежеспособность заемщиков.

Пресс-служба "Кредит Европа банка" изданию пояснила, что "выдача кредитов наличными временно приостановлена в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации".

Как отметили в пресс-службе, кредиты наличными в настоящее время занимают незначительную долю в портфеле банка.

Приостановка банком выдачи кредитов наличными со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика в настоящее время носит единичный характер на кредитном рынке, но опрошенные "Ъ" эксперты высказали мнение, что кредитные организации будут вводить ограничения на беззалоговые кредиты.

Причиной они называют то, что процентный доход по такому кредитованию может оказаться существенно ниже издержек банка.

Аналитики считают, что ограничения для кредитных заемщиков затронут краткосрочные кредиты. Экономист "ПФ капитала" Евгений Надоршин отмечает: это связано с тем, что банки не в состоянии оценить платежеспособность обратившегося за кредитом по скоринговой модели. Тратиться на углубленную проверку для малых кредитов невыгодно самому банку.

Старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин говорит о том, что пересмотр политики кредитования и адаптация риск-моделей под новые условия обязательно скажутся на доступности кредитования. По его мнению, вместо беззалоговых кредитов банки расширят линейки кредитов под залог.

В Тинькофф-банке отметили, что клиентам, не прошедшим скоринговую проверку, уже сейчас предлагают кредиты под залог.