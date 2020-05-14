МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем заявок бизнеса на зарплатные кредиты под 0% к концу июня может приблизиться к лимиту в 150 миллиардов рублей, сообщил руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута в ходе онлайн-совещания с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

"Если спрос и динамика обращений предпринимателей, а также уровень одобрения банков по зарплатным кредитам не изменится, то к концу июня объем заявок может приблизиться к лимиту в 150 миллиардов рублей", — цитирует Мамуту пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Мамута отметил, что по данной программе банки приняли заявки суммарно на 105 миллиардов рублей, из которых одобрено 54 миллиардов рублей, а уже подписано кредитных договоров на сумму около 27 миллиардов рублей.