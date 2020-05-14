МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Юникредит банка" в национальной и иностранной валютах до "ВВВ-" с "ВВВ" вслед за аналогичным действием для материнской группы, прогноз по рейтингам — стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ банка в обеих валютах были сохранены на уровне "F3".

"Понижение рейтинга "Юникредит банка" следует после понижения рейтинга ее материнской группы", — поясняют аналитики агентства. Прогноз также соответствует прогнозу по рейтингам итальянской банковской группы UniCredit S.p.A.

Агентство 12 мая понизило РДЭ группы UniCredit до "BBB-" с "BBB" вслед за рейтингом Италии. Суверенный рейтинг Италии был понижен в конце апреля из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса.

Аналитики Fitch ожидают, что итальянская банковская группа продолжит оказывать поддержку своему российскому подразделению ввиду его стратегической роли.