МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО за первый квартал выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,158 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка снизился при этом на 7,4% в годовом выражении, до 9,734 миллиарда рублей. Чистый доход по услугам и комиссии уменьшились на 4,1% и составили 2,041 миллиарда рублей. Операционные доходы увеличились на 12,7%, до 13,765 миллиарда рублей.

Операционные расходы банка увеличились на 16,2%, до 5,301 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 27,4% и составила 5,182 миллиарда рублей.

Активы банка с начала года выросли на 26,7%, составив на конец марта 1,553 триллиона рублей. Обязательства увеличились на 31,9%, до 1,336 триллиона рублей.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 апреля занимал 10-е место в банковской системе РФ.