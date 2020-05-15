МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Корпоративный кредитный портфель российских банков за 1-9 мая снизился на 0,7%, кредиты физлицам сократились на 0,2%, говорится в еженедельном аналитическом обзоре ЦБ "Финансовый пульс".

"Розничный кредитный портфель (включая требования к индивидуальным предпринимателям) после слабого оживления в конце апреля вновь возобновил свое снижение (-0,2% за 1–9 мая), что также может быть связано с длительными праздничными выходными и ужесточением кредитной политики банков", — сказано в документе.

"После активного роста в марте–апреле требования банков к компаниям за 1–9 мая снизились на 0,7%, главным образом в рублях", — добавили в ЦБ.

Регулятор предположил, что такая динамика корпоративного кредитования связана с небольшим объемом новых выдач из-за длинных майских праздников. Помимо сезонности, за этим снижением может стоять и стремление банков ограничить свои риски – если в начале действия режима "нерабочих дней" большие объемы выдавались достаточно надежным заемщикам, то по мере удовлетворения этого спроса входящий поток заявок может становиться менее качественным, считают в ЦБ.

Банки РФ рассмотрели 1,4 миллиона заявок на реструктуризацию кредитов физлиц, одобрили 831,4 тысячи обращений.

Банк России провел опрос 67 кредитных организаций о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 13 мая.

"По состоянию на 13 мая от физических лиц поступило почти 1,6 миллиона заявок на реструктуризацию (на 140 тысяч больше, чем на 6 мая). Банками рассмотрено 1,4 миллиона заявлений граждан. Процент рассмотренных заявок вырос до 89,9% от общего числа поступивших (88,9% по результатам мониторинга за период с 20 марта по 6 мая). Удовлетворено 831,4 тысячи заявлений о реструктуризации кредитов, отказано – по 577,1 тысячи заявлений", — сказано в материалах ЦБ.

При этом доля одобренных требований увеличилась с 58,5 до 59% рассмотренных.

Банки получили 240,5 тысячи обращений о предоставлении кредитных каникул, удовлетворили 64,2% рассмотренных. "Уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке стабилизировался близко к 80%, по потребительским кредитам – 60%, по кредитным картам – около 70%, по автокредитам – около 20%", — посчитал регулятор.

Банки также реструктуризировали кредитов малому и среднему бизнесу на 483,2 миллиарда рублей.

По данным ЦБ, по состоянию на 13 мая было подано 106,4 тысячи заявок на реструктуризацию от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что на 12,5 тысячи заявок больше, чем на 6 мая.

"По заявкам МСП уровень одобрения – 78,4% рассмотренных. Объем задолженности по реструктурированным кредитам субъектов МСП составил 483,2 миллиарда рублей", — сказано в документе.

В том числе по кредитным каникулам объем задолженности по реструктурированным кредитам составил 85,8 миллиарда рублей – около 23% от суммарного кредитного портфеля субъектов МСП из соответствующих секторов экономики.

Депозиты юрлиц в российских банках за первую декаду мая сократились на 0,7%, объем вкладов россиян за 1-9 мая почти не изменился, говорится в обзоре.

"Объем вкладов населения за 1–9 мая практически не изменился. Депозиты организаций за первую декаду мая сократились на 0,7%. Одновременно с этим временно сократился объем государственных средств (-0,5 триллиона рублей) в связи с закрытием сделок репо с Федеральным казначейством на сумму 400 миллиардов рублей – после 9 мая они были вновь открыты на аналогичную сумму", — сказано в документе.