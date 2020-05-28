МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов, говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном Банком России.

Регулятор ранее выделял высокую долговую нагрузку граждан в качестве одной из основных уязвимостей российского финансового сектора.

"Уровень долговой нагрузки домохозяйств (определяемый как объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) на 1 апреля 2020 года достиг 10,9% – максимального значения за все время наблюдений, а по необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года", — сказано в информационно-аналитическом материале.

Регулятор отмечает, что увеличение долговой нагрузки происходило прежде всего за счет необеспеченного кредитования и создавало потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам. Доля кредитов с ПДН более 80% составляет 23%. "Такие кредиты являются более рискованными, можно ожидать, что таким заемщикам с большой вероятностью понадобятся реструктуризации", — указывает ЦБ.

ССУДЫ НА 7 ТРЛН РУБЛЕЙ ПОПАДАЮТ ПОД КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Совокупная задолженность россиян по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы, составляет около 7 триллионов рублей, говорится в обзоре.

"Размер совокупной задолженности по кредитам, которые попадают под кредитные каникулы, составляет около 7 триллионов рублей", — сказано в информационно-аналитическом материале.

При этом регулятор указывает, что потребность в кредитных каникулах возникнет не у всех заемщиков, а преимущественно у людей, работающих в наиболее пострадавших отраслях. На них может приходиться до трети действующих кредитов

За период с 20 марта по 6 мая в кредитные организации было подано около 1,4 миллиона обращений о реструктуризации (210 тысяч в рамках закона о кредитных каникулах), из которых более половины были удовлетворены, отметил ЦБ.

"Ожидаемые масштабы реструктуризации в краткосрочный период могут оказать негативное влияние на ликвидность отдельных банков. При этом банковский сектор в целом находится в состоянии структурного профицита ликвидности, и кредитные организации обладают существенным запасом ликвидного обеспечения (7,8 триллиона рублей), которое может быть заложено на межбанковском рынке или по операциям репо Банка России", — сказано в документе.

Кроме того, наблюдающееся сокращение кредитования физических лиц также компенсирует выпадающие платежи по реструктурированным кредитам. Тем не менее, Банк России готов при необходимости расширить предоставление ликвидности для поддержки реструктуризаций.

БАНКИ СМОГУТ ПОКРЫТЬ ПОТЕРИ ПО КРЕДИТАМ

Российские банки обладают достаточным запасом капитала для покрытия возможных потерь по кредитам, отмечается в обзоре.

"Запас капитала банковского сектора с учетом надбавок поддержания достаточности капитала и системной значимости составляет 5 триллионов рублей. Данного запаса капитала достаточно для покрытия возможных потерь по кредитам даже в стрессовом сценарии", — сказано в информационно-аналитическом материале.

Так, Банк России отмечает, что после окончания периода регулятивных послаблений и периода кредитных каникул не все корпоративные заемщики смогут продолжить работу и обслуживать долг, и банки будут вынуждены списать часть кредитов, используя имеющийся буфер капитала.

Банк России предоставил банкам право временно не создавать дополнительные резервы по реструктурированным в связи с распространением коронавирусной инфекции кредитам, зафиксировав оценку финансового положения заемщиков и качества обслуживания долга на 1 марта 2020 года (1 февраля для отдельных отраслей).

За счет реструктуризаций кредитов часть заемщиков сможет восстановить свое финансовое положение, а необходимость формирования резервов банками будет растянута во времени. Это даст кредитным организациям возможность лучше подготовиться к работе с проблемной задолженностью, отметил также регулятор.

ПОСТЕПЕННЫЙ РОСПУСК БУФЕРА ПО НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ ПОТРЕБКРЕДИТАМИ

Банк России на фоне коронавируса может рассмотреть вопрос о постепенном роспуске буфера по необеспеченным потребительским кредитам, добавляют в ЦБ.

"В рамках контрциклической макропруденциальной политики Банк России, по мере выхода из регулятивных послаблений, может рассмотреть вопрос о постепенном роспуске буфера и по необеспеченным потребительским кредитам", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, размер буфера по таким кредитам составлял 539 миллиардов рублей на 1 апреля, что соответствует 5,5% портфеля. Это может обеспечить покрытие реализуемых убытков по кредитам, заметил регулятор.

ЦБ РФ в апреле разрешил банкам распустить буфер по ипотечным кредитам на сумму в 126 миллиардов рублей.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК ОТ ФИЗЛИЦ НА КРЕДИТЫ В АПРЕЛЕ СОКРАТИЛОСЬ ВДВОЕ

Поток заявок клиентов-физлиц на новые кредиты в апреле сократился вдвое, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Обзор финансовой стабильности".

"Отличительной чертой текущей ситуации является стремительное развитие и глубина макроэкономического шока, вызванного введением необходимых мер для ограничения коронавирусной инфекции. Если в марте 2020 года рост задолженности по кредитам физических лиц значительно ускорился, так как многие заемщики стремились совершить отложенные покупки, то в апреле 2020 года поток заявок на новые кредиты сократился в два раза", — сказано в документе.

По данным ЦБ, российские банки в апреле снизили кредитование населения на 0,7%, а корпоративное кредитование показало прирост на 1,4%. Регулятор указывал, что это, вероятно, связано с ужесточением требований банков к заемщикам, ограничительными мерами, а также со снижением спроса населения на кредиты из-за неопределенности в отношении стабильности доходов. При этом портфель розничных кредитов системно значимых банков сократился менее существенно (-0,4%) по сравнению с другими крупными банками (-2%).

ОЖИДАЕТСЯ УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

Банк России ожидает на фоне коронавируса ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля, говорится в обзоре.

Так, говорится, что в отчетности на 1 апреля еще не отмечалось ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля. Доля кредитов IV и V категорий качества составила 12,4% по кредитам в рублях и 9,4% по кредитам в валюте, что ниже уровня на 1 октября 2019 года на 0,6 и 0,4 п.п. соответственно, указывает ЦБ.

"Однако в дальнейшем можно ожидать ухудшения качества кредитного портфеля", — сказано в информационно-аналитическом материале.

Значительный рост частоты дефолтов ожидается в таких отраслях, как гостинично-ресторанный бизнес (как минимум в 3 раза, до 11–13%), торговля и производство товаров не первой необходимости (как минимум в 2–3 раза, до 9–10%).

Также ожидается существенное ухудшение финансового положения и рост частоты дефолтов как минимум в 2,5 раза, до 6–7% в год, по компаниям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом. На данные компании приходится существенный объем задолженности по кредитам в иностранной валюте (задолженность 10,9 миллиарда долларов на 1 апреля 2020 года), при этом у компаний практически отсутствует валютная выручка для обслуживания долга, указывает ЦБ.

По данным регулятора, с 20 марта по 6 мая банки уже реструктурировали кредиты крупных корпоративных заемщиков на сумму 1,2 триллиона рублей. По кредитам субъектам малого и среднего бизнеса объем реструктуризаций за этот период составил 342,3 миллиарда рублей. Доля одобрения заявок на реструктуризацию кредитов МСП составила 77%.