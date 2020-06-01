МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) выдал одному из крупнейших розничных ритейлеров одежды "Остин" мультивалютный кредит на общую сумму в 2 миллиарда рублей, в рамках кредита предоставляются в том числе средства в юанях на закупки у китайских поставщиков, говорится в сообщении кредитной организации.

"МКБ подписал мультивалютный кредитный договор с одним из крупнейших розничных ритейлеров одежды "Остин" (O'stin) на сумму 2 миллиарда рублей. В рамках договора банк предоставляет средства в юанях на закупки у китайских поставщиков", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что финансирование осуществляется из средств, привлеченных МКБ в результате синдицированного кредита, участниками которого являются крупные региональные банки Китая.

Банк также открывает для "Остин" аккредитивы в юанях для оплаты по контрактам с китайскими поставщиками.

Московский кредитный банк в начале января привлек синдицированный кредит объемом до 2 миллиардов юаней от крупных региональных китайских банков. Привлеченные средства МКБ планировал направить на цели торгового финансирования операций между Россией и Китаем.