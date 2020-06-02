МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Служба финансового уполномоченного впервые опубликовала отчет, в котором содержится информация о том, в адрес каких страховых компаний в 2019 году поступило больше всего обращений от потребителей.

Всего за прошлый год служба финомбудсмена получила свыше 91 тысячи обращений от потребителей. Средний размер обращения составил 210,6 тысячи рублей. Самое большое количество жалоб поступило с Кубани (11,3 тысячи). На втором месте оказалась Башкирия (4,8 тысячи), на третьем — Нижегородская область (3,8 тысячи).

Больше всего обращений касались ОСАГО — это 87 тысяч штук, или 95,3% от общего числа. В 31,6 тысячи случаях обращения не были приняты к рассмотрению — в основном из-за того, что заявители сначала не обращались к страховщику, а сразу шли к омбудсмену, нарушая претензионный порядок. За минувший год омбудсмен успел вынести 37,4 тысячи решений по спорам.

Как указано в отчете, почти 18 тысяч обращений от потребителей страховых услуг поступило в адрес "Росгосстраха", из них почти 17,2 касались ОСАГО. На втором месте оказался "Согаз" (12 тысяч и 11,9 соответственно), на третьем — "АльфаСтрахование" (11,3 тысячи и 11 тысяч). Также в первую пятерку вошли "РЕСО-Гарантия" (10,6 тысячи и 10 тысяч) и "Ингосстрах" (6,5 тысячи и 6,2). На шестом месте оказался страховщик ВСК — 4,8 тысячи обращений, 4,5 тысячи — по ОСАГО.

Между тем эти страховщики являются лидерами по общему числу заключенных в 2019 году договоров "автогражданки". Вдобавок, не все споры были удовлетворены в пользу потребителей, хотя совокупно больше решений все же удовлетворяли их требования.

Так, по спорам с "Росгосстрахом" и "Согазом" по 2 тысячи потребителей получили от омбудсмена отказ в удовлетворении требований, с "АльфаСтрахованием" — почти 2,4 тысячи, с "РЕСО-Гарантией" — 1,6 тысячи, с "Ингосстрахом" — 1,3 тысячи, а с ВСК — 706.