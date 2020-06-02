МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) одобрил кредиты на 12 миллиардов рублей по ставке 2% в рамках новой госпрограммы поддержки занятости населения, сообщила пресс-служба банка.

"ПСБ одобрил своим клиентам кредиты на 12 миллиардов рублей по ставке 2% в рамках новой госпрограммы по поддержке занятости населения. Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность", — говорится в сообщении.

По словам руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константина Басманова, в первый же день действия программы банк получил более 400 заявок на такие кредиты, причём воспользоваться программой господдержки может не только малый и средний бизнес, но и крупные компании из пострадавших на фоне коронавируса отраслей.

Запуск с 1 июня программы спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от пандемии отраслей анонсировал президент РФ Владимир Путин. В случае сохранения занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет субсидий государства.

При этом если занятость сохранится на уровне 80%, то государство субсидирует половину кредита. В том случае, если вышеуказанные условия не будут соблюдены, то кредит необходимо погасить до 30 июня 2021 года. Максимальный объем кредита ограничен суммой шести МРОТ на сотрудника, также напомнили условия в ПСБ.