МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российские банки продолжат предоставлять кредитные каникулы, вероятно, и в 2021 году, в результате портфель реструктуризированных займов удвоится — с нынешних 5% до 10% от общего кредитного портфеля, предполагает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что пик роста "плохих" долгов в стране придется на четвертый квартал 2020 — первую половину 2021 года. При этом принятые Банком России регуляторные меры и накопленный банками буфер капитала позволят им спокойно пройти через период ухудшения кредитного качества портфелей, считает она.

"Процесс реструктуризации кредитов российскими банками все еще находится на ранней стадии и будет продолжаться в течение 2020 года и, возможно, в 2021 году на фоне экономических последствий пандемии коронавируса. Мы ожидаем, что проблемы с обслуживанием долга распространятся на большее количество домашних хозяйств и МСП. Реструктурированные кредиты, вероятно, вырастут до более чем 10% от общего объема кредитов, постепенно увеличивая давление на качество активов банков", — ожидают аналитики Fitch.

Агентство также указало, что сейчас объем реструктурированных кредитов небольшой — всего около 5% общего кредитного портфеля российского банковского сектора.

При этом, по прогнозу Fitch, спрос на реструктуризацию кредитов компаний будет отставать от спроса со стороны граждан, а также малого и среднего бизнеса, поскольку корпоративные кредиты обычно амортизируются медленнее и у компаний есть денежные "подушки безопасности", которые могут помочь в обслуживании процентных платежей в течение некоторого времени.

"Мы ожидаем, что реструктуризация корпоративных кредитов увеличится во втором полугодии 2020 года, особенно для заемщиков из сектора непродовольственной торговли, автодилеров, девелоперов и компаний по аренде коммерческой недвижимости", — также считают аналитики Fitch.