МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банки РФ готовят обращение в ЦБ и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с просьбой не наказывать их за нарушения, связанные с учетом соцвыплат, говорится в сообщении Ассоциации российских банков (АРБ).

"АРБ готовит обращение в ФССП России и Банк России с просьбой о введении моратория на привлечение кредитных организаций к ответственности за нарушения, связанные с ненадлежащим исполнением новых требований о правовом регулировании обращения взыскания на денежные выплаты социального характера", — сообщает ассоциация.

В АРБ считают, что, во-первых, реализация процессов, направленных на исполнение новых требований, достаточно сложная, длительная и затратная даже в обычных условиях, а в сложившейся ситуации распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней она превращается в крайне трудную для исполнения задачу. Во-вторых, серьезным препятствием там называют наличие вопросов толкования и применения соответствующих норм.

"Очевидно, насколько важно исключить обращение взыскания на денежные выплаты социального характера. Однако весь груз негативных последствий не должен ложиться на банки", — констатируют в ассоциации.

На протяжении нескольких лет вопрос о необходимости правового механизма, обеспечивающего соблюдение режима платежей социального характера, активно обсуждался на площадке АРБ, в том числе предлагалось ввести специальный счет для соцвыплат. Вступившие в силу изменения в закон № 229-ФЗ устанавливают порядок расчета соответствующих сумм денежных средств, который должен помочь банкам определить, с каких доходов можно удержать долги, но их содержание и возможность оперативной реализации новых требований вызывает у них много вопросов и сложностей.

При этом до внесения вступивших с 1 июня изменений в 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" отсутствовал установленный на нормативном уровне порядок выделения из массы денежных средств, находящихся или поступающих на счет гражданина, потока тех денег, на которые не может быть обращено взыскание (социальных выплат), и вся ответственность за ошибки, возникающие, как правило, из-за сложности обособления социальных выплат, возлагалась только на банки.