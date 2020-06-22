МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ипотека в апреле стала единственным сегментом, показавшим рост по сравнению с мартом; автокредитование же сократилось впервые с января 2019 года, необеспеченные ссуды — впервые с февраля 2017 года, следует из материалов ЦБ.

Ранее ЦБ сообщал, что розничное кредитование в апреле сократилось впервые с января 2017 года — на 0,7%.

Портфель ипотечных кредитов российских банков в апреле вырос на 0,6%, превысив 8 триллионов рублей. Это был единственный сегмент розничного кредитования, показавший рост.

Портфель автокредитов уменьшился на 3,2% и стал составлять по итогам апреля 950 миллиардов рублей. А портфель необеспеченных потребительских ссуд — на 1,7%, до 9,086 триллиона рублей.