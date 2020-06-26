МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Сбербанк одобрил 76 тысяч заявок компаний на кредиты под 2% на поддержку занятости на общую сумму около 149 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в кредитной организации. В результате банк уже выбрал 90,3% из своего лимита по госпрограмме.

"Сбербанк продолжает финансировать компании в рамках программы господдержки 2%. На сегодня по госпрограмме кредитования под 2% Сбербанк одобрил более 76 тысяч заявок на сумму около 149 миллиардов рублей", — рассказали в кредитной организации.

Банк напомнил, что уже полностью выбрал изначально предоставленный лимит в 95 миллиардов рублей и получил от правительства дополнительный лимит в размере 70 миллиардов рублей, в рамках которого в настоящее время банк продолжает принимать и рассматривать заявки от клиентов. Таким образом, у кредитной организации осталось еще 16 миллиардов рублей в рамках данной программы.

Программа спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство.

Президент России Владимир Путин ранее, во вторник, предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей под 2% годовых при условии сохранения рабочих мест.