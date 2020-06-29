МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские банки одобрили зарплатные кредиты под 2% на сумму 289 миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у премьер-министра РФ по ситуации на рынке труда.

Программа кредитования под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. По условиям, если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство.

"Надо сказать, что сейчас уже одобрено банками кредитов на 289 миллиардов рублей. Программа активно реализуется, и мы видим, что те цифры, те лимиты, которые установлены, будут востребованы предпринимателями. Это важный элемент стабилизации занятости не только на данный момент, но и на весь 2020-й и начало 2021 года", — сказал Решетников.

Он напомнил, что кабмин увеличил лимит по данной программе еще на 116 миллиардов рублей — до 468 миллиардов рублей.

Решетников также рассказал, что по другой программе — на заработные платы под 0% — выдано 36 тысяч кредитов, заключены соответствующие соглашения на 88 миллиардов рублей. "Это позволит поддержать 930 тысяч рабочих мест", — указал Решетников.

По его словам, почти миллион субъектов малого и среднего бизнеса в России получили в мае прямые выплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника, было поддержано более 3,5 миллиона рабочих мест.

"Важным направлением поддержки стали гранты субъектам малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей в мае-июне этого года. В мае таким образом было поддержано более 3,5 миллиона рабочих мест", — сказал Решетников на совещании о ситуации на рынке труда у премьер-министра.

"Почти миллион субъектов МСП получили такие гранты, и статистика по июню показывает, что Федеральная налоговая служба (она является оператором этой программы — ред.) перечислит не менее такого объема средств предпринимателям", — добавил он.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.