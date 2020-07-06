МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Интер РАО" и Газпромбанк заключили договор кредитования в форме овердрафта на 36,8 миллиарда рублей сроком до конца июня 2023 года, следует из материалов энергокомпании.

"Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: до 30 июня 2023 года. Банк ГПБ (АО) – кредитор или банк, ПАО "Интер РАО" — заемщик. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 36 813 000 000 (тридцать шесть миллиардов восемьсот тринадцать миллионов) рублей", – говорится в материалах.

Отмечается, что данная сумма включает проценты за пользование кредитом и комиссии за резервирование за весь срок действия договора (по курсу ЦБ на дату заключения договора) или 6,53% от балансовой стоимости активов энергокомпании.

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,97 ГВт. Акционеры — государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (8,57%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 29,56%. Доля акций в свободном обращении — 34,24%.

Газпромбанк — третий по объему активов российский банк, согласно рейтингу РИА Новости. Чистая прибыль кредитной организации за 2019 год по МСФО увеличилась на 12,9%, до 44,6 миллиарда рублей против 39,5 миллиарда годом ранее.