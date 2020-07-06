МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заемщики в России жалуются на взыскание просроченной задолженности и навязывание банками дополнительных услуг, следует из информационного бюллетеня ЦБ "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса".

За период с 18 по 30 июня количество обращений, поступивших в Банк России от потребителей финансовых услуг, выросло на 14,3% по сравнению с периодом с 4 по 17 июня и составило 14,7 тысячи, указывает регулятор. "При этом необходимо отметить, что около 16% этих обращений поступило в адрес одного крупного банка по тематике исполнительного производства от одного и того же представителя должников и что они анализируются на предмет добросовестности заявителя. Без их учета за отчетную неделю число обращений сократилось на 3,9%", — поясняет ЦБ.

При этом основной объем всех обработанных жалоб – 78% – пришелся на кредитные организации (без учета вышеупомянутого фактора – 72,9%). В отношении субъектов страхового дела было получено 7,1% всех обработанных жалоб (8,7%), микрофинансовых организаций (МФО) – 7,7% (9,4%). "Без учета тематики исполнительного производства наиболее крупной проблемой является проблема с погашением (включая реструктуризацию/рефинансирование). При этом на новые тематики, возникшие в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, пришлось 48,6% от общего объема жалоб на проблемы с погашением", — говорится в бюллетене.

Согласно материалам, доля жалоб на отказ в предоставлении кредитных каникул в рамках апрельского закона составила 7,9% от числа жалоб на проблемы с погашением. На долю других жалоб, касающихся реструктуризации кредитов в связи с пандемией коронавируса, 19% пришлось на потребительские кредиты, 7,1% — ипотечные, 11,4% — на кредиты юрлиц.

"Другими наиболее заметными тематиками жалоб стали вопросы, связанные с взысканием просроченной задолженности и навязыванием дополнительных услуг при реализации финансовых продуктов", — указывает ЦБ.