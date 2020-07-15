МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Сбербанк участвует в разработке концепции фонда незаконченных скважин в России, предполагает финансировать его создание, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в июне в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство обратилось в Минэкономразвития и правительство с предложением по системной поддержке нефтесервисных компаний, Роснедра также готовы принять участие в создании условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин с применением отечественных технологий и оборудования.

Позже глава Минэнерго Александр Новак заявил, что общий объем льготного кредитования на создание фонда за два года оценивается в 400 миллиардов рублей.

"Мы приветствуем инициативу правительства по созданию фонда незаконченных скважин и принимаем активнейшее участие в разработке его концепции. Предполагается, что банки, в том числе Сбербанк, профинансируют создание добывающих скважин, которые будут востребованы в будущем, когда спрос на нефть восстановится", — сказал Попов журналистам.

Он отметил, что в результате создания фонда нефтесервисные компании получат жизненно необходимые им заказы и смогут сохранить технологии, компетенции и специалистов. В свою очередь, нефтегазодобывающие компании получат возможность оперативно и с максимальной эффективностью нарастить добычу при восстановлении рынка.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что для банка это не только бизнес, но и долгосрочные инвестиции в развитие отношений с нашими клиентами", — добавил зампред правления Сбербанка.