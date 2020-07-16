МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Группа кредиторов намерена вложить в канадскую компанию Cirque du Soleil до 375 миллионов долларов и сократить долг компании до 300 миллионов долларов, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на источники.

Данное соглашение должно быть одобрено Верховным судом Квебека в пятницу.

"Группа кредиторов, которая является держателем гарантированного долга цирка в размере около 1 миллиарда долларов, вложит в него до 375 миллионов долларов и сохранит офис в Монреале… Задолженность будет сокращена до 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении. Также будет создан фонд для удержания сотрудников и оплаты труда бывших работников.

"Сотрудничество группы кредиторов было экстраординарным для достижения нашей цели по рекапитализации Цирка. Catalyst (Catalyst Capital Group — главный кредитор цирка — ред.) и другие кредиторы согласны уважать историю цирка", — приводит телеканал слова управляющего директора Catalyst Capital Group Габриэля де Альба (Gabriel de Alba).