МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Банк ВТБ откроет для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) кредитную линию с лимитом выдачи в 22,7 миллиарда рублей на покупку 4,8 тысячи вагонов-хопперов, следует из материалов на портале госзакупок.

"Финансирование до 100% затрат на приобретение вагонов по договору купли-продажи для последующей передачи их в лизинг/аренду", — указывается в документах цель получения кредита.

Срок оказания услуг — 84 месяца, или семь лет с даты вступления кредитного соглашения в силу.

Согласно материалам, компания намерена приобрести 4,8 тысячи вагонов-хопперов разных моделей для перевозки зерна.

Цена контракта заявлена в 8,5 миллиарда рублей – столько компания готова заплатить за пользование кредитом.

Закупка была проведена у единственного поставщика – банка ВТБ. Сведений о заключенном договоре в единой информационной системе пока нет.

ГТЛК ранее объявила о планах запустить программу по лизингу и операционной аренде вагонов нового поколения, в том числе полувагонов, хопперов, крытых вагонов, а также фитинговых платформ, вагоны будут передаваться заказчикам в финансовый лизинг на срок до 15 лет, а в операционную аренду — от одного года.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.