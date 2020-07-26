МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Никогда не надо выбирать банк по принципу высоких ставок и лучше обращаться в банк, входящий в список системно значимых — это наиболее устойчивые и крупные финансовые организации, которые совершенно точно не попадут под процедуру санации, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

“В первую очередь, лучше обращаться в банк, который входит в список системно значимых – сейчас таких банков одиннадцать. Это наиболее устойчивые и крупные финансовые организации, которые совершенно точно не попадут под процедуру санации, и у которых не будет отозвана лицензия. Вся эта информация размещена на сайте Банка России”, — добавил эксперт.

Также в Сети можно найти данные о кредитном, финансовом рейтингах банков и рэнкинг по МСФО, которые составляются с учетом основных показателей деятельности учреждений. В открытом доступе размещена и информация об оценках международных и российских рейтинговых агентств. Стоит также обратить внимание на отзывы клиентов о банках – так вы узнаете, что нравится вкладчикам или с какими неожиданностями можно столкнуться, открывая вклад, сказал Иванов.

“Однако самое главное при выборе банка для депозита – обратить внимание на ставки. И никогда не выбирать банк по принципу высоких ставок. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Сейчас средние ставки по депозитам снижаются, следуя за ключевой ставкой Центробанка. Если в списке банков вы видите организацию, которая предлагает ставку гораздо выше рынка – это повод, чтобы туда не обращаться”, — указал эксперт.

Финансовые организации, входящие в десятку лучших, никогда не будут предлагать повышенные ставки по продуктам, где средняя ставка ниже. Этот инструмент заманивания клиентов чаще используют небольшие банки. “Депозит в текущей ситуации – это не столько способ заработать, сколько инструмент для охранения средств и защиты их от инфляции. Надежность банка при этом – главный параметр”, — заключил Иванов.

В России к системно значимым относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, "Юникредит банк", Райффайзенбанк и Росбанк.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля упала до рекордно низкого уровня в 4,549% с 4,63% в первой декаде, следует из материалов Банка России. Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.