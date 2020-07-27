МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО в России в первом полугодии 2020 года осталась примерно на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года, и составила 5 398 рублей, при этом средняя выплата выросла на 5,2% за этот же период — до 70 227 рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Количество заключенных договоров за первое полугодие снизилось на 1,3% — до 19,13 миллиона штук. При этом конкретно в июне их число выросло на 4,3% против снижения во время карантинного периода. "Сейчас мы видим отложенный спрос на ОСАГО, и динамика количества заключенных договоров выравнивается", — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

Общие сборы по ОСАГО снизились на 0,7% — до 103,26 миллиарда рублей. Из-за карантинных мер снизилось количество заявленных (на 18,5%, до 0,93 миллиона штук) и урегулированных убытков (на 10,9%, до 0,99 миллиона штук). В итоге общая сумма выплат за рассматриваемый период уменьшилась на 6,2% — до 69,58 миллиарда рублей.

"Мы видим, что в преддверии вступления в силу 24 августа поправок к закону ОСАГО, индивидуализирующих тариф, конкуренция между страховыми компаниями на этом рынке увеличивается. В результате у половины страховщиков средняя премия стала ниже, чем годом ранее, причем иногда весьма ощутимо. Идет борьба за потребителя, что, безусловно, будет иметь позитивные последствия в первую очередь для автовладельцев", — заявил Юргенс.

С 24 августа 2020 года вступают в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Базовая ставка тарифа перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории, а будет определяться страховщиком для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля. Кроме того, одновременно с этим Банк России планирует расширить тарифный коридор на 10% вверх и вниз. Сегодня для легковых автомобилей физлиц он находится в рамках 2746-4942 рубля.