МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Средний размер выданных потребительских кредитов во втором квартале 2020 года составил 219 тысяч рублей, увеличившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с началом года во втором квартале средний чек по потребкредитам вырос на 9,3% (в первом квартале 2020 года он составлял 200,4 тысячи рублей). В свою очередь среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по потребкредитам во втором квартале составило 632 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

За отчетный период самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (526,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (387,2 тысячи рублей), Московской области (353,5 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (338,6 тысячи рублей), а также в Тюменской области (259,7 тысячи рублей).

При этом во втором квартале 2020 года самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам потребкредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Тюменская область (+28,9%), Санкт-Петербург (+28,9%), Приморский (+28,6%) и Пермский (+24,6%) края, а также Москва (+23,4%).

"Во втором квартале 2020 года традиционное потребительское кредитование в офисах банков фактически замерло. Падение выдачи потребкредитов составило более 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если кого-то банки в этот период и кредитовали, то только хорошо известных им граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А таким заемщикам кредиторы, как правило, делегируют более значительные суммы займов", — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.