МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. С 1 июля россияне получили возможность узнавать о передаче своих долгов коллекторам через Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Однако не все кредитные организации могут загружать на него соответствующие данные — об этой проблеме РБК сообщили в Национальном совете финансового рынка, самом Федресурсе и подтвердили в нескольких кредитных организациях.

Внесение полных данных о должнике в базу Федресурса — обязательный этап передачи задолженности на взыскание согласно вступившим в июле в силу положениям 377-ФЗ. Для заполнения профиля клиента нужны его полное имя, паспортные данные, место жительства и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В июле примерно половина организаций из тех, что пытались опубликовать сведения о должниках, сообщили об отсутствии у них данных об ИНН заемщиков, сообщил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. "Среди них практически все — или банки, или микрофинансовые организации", — уточнил он.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд рублей, а за пять месяцев 2020 года — еще на 253 млрд.

Согласно закону 377-ФЗ кредитор вносит данные об ИНН клиента в базу Федресурса при наличии такого номера. По словам Юхнина, формулировка может толковаться двояко, подразумевая либо наличие у должника ИНН в принципе (поставлен на учет в ФНС), либо наличие у банка данных о номере ИНН налогоплательщика. ЦБ дал участникам рынка разъяснения по этому поводу, и они оказались не в их пользу. Исходя из трактовки регулятора, если у должника в принципе есть ИНН, а у банка такой информации нет, то загрузка данных в базу Федресурса невозможна.

Технически закон не запрещает кредиторам совершать сделки с коллекторами без отражения этого на Федресурсе. Но после передачи данных о должнике у банка есть 30 дней на раскрытие этого факта. Взаимодействие с взыскателями без размещения информации в базе грозит банкам штрафами.