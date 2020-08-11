МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Количество купленных в кредит автомобилей по итогам второго квартала 2020 года в РФ составило 142,5 тысячи, что на 42,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат".

"По итогам второго квартала 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 142,5 тысячи единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов сократилось на 42,4% (во втором квартале 2019 года — 247,3 тысячи единиц)", — говорится в сообщении.

По данным "Автостата", объем рынка новых легковых автомобилей во втором квартале 2020 года снизился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 224,4 тысячи единиц (во втором квартале 2019 года — 400,5 тысячи единиц).

Самое большое количество выданных автокредитов во втором квартале в регионах РФ было отмечено в Москве (8,6 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (7,4 тысячи единиц), Татарстане (7,2 тысячи единиц) и Башкирии (7 тысяч единиц), а также в Московской области (6,7 тысячи единиц).

При этом самое серьезное сокращение выдачи автокредитов во втором квартале текущего года (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года было зафиксировано в Москве (-56,4%) и Московской области (-54,5%), Санкт-Петербурге (-50,6%), а также в Краснодарском (-49,4%) и Ставропольском (-49,3%) краях.

"В период карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года наиболее серьезно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. В отличие от других типов кредитования граждан, в автокредитовании слабо развиты дистанционные каналы продаж. А традиционное офлайн-кредитование в автосалонах в апреле-мае фактически остановилось. Однако по мере отмены карантинных мероприятий в июне и реализации гражданами отложенного спроса, сегмент автокредитов постепенно начал восстанавливаться", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.