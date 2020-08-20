МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле выдали 70 тысяч автокредитов на общую сумму в 58,4 миллиарда рублей, в количественном выражении показатель превысил на 2% прошлогодний уровень и на 3% мартовский уровень, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.

"В июле 2020 года банки выдали 70 тысяч автокредитов — на 18% больше, чем в июне 2020 года, и на 2% больше, чем в июле 2019 года. Объем предоставленных средств составил 58,4 миллиарда рублей, что на 23% больше, чем в июне, и на 3% больше, чем в прошлом году", — сказано в исследовании.

Кроме того, количество выданных в июле автокредитов превысило и "докарантинный" март, когда было выдано 68 тысяч ссуд. В то же время по объемам данный сегмент пока отстает от показателей до пандемии — в марте россияне оформили кредитов на покупку автомобиля на 61,8 миллиарда рублей.

Средний размер автокредита начал постепенно расти после существенного падения в карантинные месяцы и составил около 840 тысяч рублей. При этом его размер все еще ниже, чем в первом квартале 2020 года.

Полная стоимость кредита, в отличие от ряда других сегментов розничного кредитования, в автокредитовании хотя и находится на низком уровне в 14,2% годовых, не является рекордно низкой. На таком же уровне она находилась в конце 2018 года, а на более низком — во второй половине 2017 года.