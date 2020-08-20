МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Сбербанка по ОСАГО стал доступен для физлиц, оформить полис можно в приложении "Сбербанк онлайн", сообщила в ходе пресс-конференции директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" банка Катрин Соомре.

"Мы запустили маркетплейс ОСАГО в "Сбербанк онлайне". Клиент может не только увидеть котировки от девяти партнеров, с которыми мы сейчас работаем, но и также увидеть свой коэффициент аварийности, скидку за безаварийную езду и приобрести полис", — сказала она.

Корреспондент РИА Новости попробовала воспользоваться новой услугой. После введения данных об автомобиле, водительских правах, стаже и количестве водителей приложение рассчитало цены и предложило варианты от нескольких страховых компаний и одной онлайн-платформы. Далее можно выбрать понравившийся вариант, заполнить анкету и оплатить полис, либо сохранить расчеты и вернуться к ним позже. Большинство данных о водителе подтягиваются автоматически через Сбербанк ID.

Как отметила в свою очередь старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова, банк намерен запустить и ОСАГО под своим брендом, однако сроки пока неизвестны. Маркетплейс Сбербанка после запуска своей "автогражданки" продолжит работу.

Ранее в Сбербанке заявляли, что пока не рассматривают продажи ОСАГО под собственным брендом. "В итоге мы приняли для себя решение, что мы хотели бы строить полноценного рыночного игрока. И в этом смысле не присутствовать на рынке обязательного вида для нас — это неправильный сценарий", — пояснила Алымова.

До конца года в приложении Сбербанка также появится каско – сначала от компаний-партнеров. Но каско под своим брендом крупнейший российский банк также разрабатывает, добавила Соомре. По ее словам, внедрение собственного каско планируется на четвертый квартал этого года, либо первый квартал следующего.