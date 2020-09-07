МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Аккуратные автолюбители в РФ могут получать скидку на каско в размере до 30%, если установят в машину телематическое устройство, которое следит за их поведением на дороге, рассказал РИА Новости руководитель дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

По подсчетам страховщика, в России около 3% сегмента каско приходится на полисы с телематикой.

"Аккуратные водители, чья манера вождения отвечает установленным стандартам, могут рассчитывать на скидку до 30%. На текущий момент сложно оценить процент клиентов (из числа обратившихся за полисом с телематикой), которые получают скидку", — сказал Княгиничев.

Он обратил внимание, что есть еще один важный момент — за чей счет устанавливается телематика. Установка за счет страховщика повышает интерес клиентов, но если установка оплачивается водителем, то и доля получивших скидку может быть больше. Когда клиент понимает, что тратит свои средства, он ответственнее подходит к вождению.

Здесь же встает вопрос об использовании мобильной телематики. Если не придется устанавливать дополнительное устройство, а ограничится приложением в телефоне, то значительно сократятся издержки, отмечает собеседник агентства. Однако сейчас еще непонятно, можно ли доверять качеству таких данных.

"На данный момент мобильная телематика не сможет соревноваться со специализированными устройствами, однако уровень развития мобильных технологий дает надежду на качественные изменения", — резюмировал Княгиничев.