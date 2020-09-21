МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) в понедельник запустил на своем сайте сервис, с помощью которого водители могут проверить, какие данные при оформлении ОСАГО указал посредник, оформивший для них полис, сообщила пресс-служба союза.

В автоматизированной информационной системе (АИС) ОСАГО, которой владеет РСА, есть фильтры, помогающие отсеять тех посредников, кто указывает неверные данные, отмечает глава РСА Игорь Юргенс.

"Однако никакие технические решения не могут на 100% защитить от мошенничества. Новый сервис позволит автовладельцу самостоятельно проверить, какие именно данные были указаны при оформлении его полиса ОСАГО, если он оформлял его через посредника, а в случае аварии быстро выяснить на месте ДТП, действителен ли полис виновника происшествия", — указывает он.

Для покупки полиса нужно указать мощность автомобиля, территорию его использования, марку, модель, число допущенных к управлению лиц и прочие данные, которые влияют на итоговую стоимость ОСАГО. И как пояснил Юргенс, союз фиксирует множество попыток оформить "автогражданку" с недостоверными данными.

Логика в том, что недобросовестные посредники указывают такие неверные данные, чтобы снизить цену при оформлении страховки, но с водителя берут полную стоимость полиса — такую, какой бы она была, если бы все данные были указаны правдиво. Это опасно, поскольку такой полис оказывается недействительным и не поможет в случае ДТП. Новый сервис позволяет проверить, какие именно данные были указаны.