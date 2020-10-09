МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Правительство Южного Судана в пятницу приняло решение изменить валюту страны для улучшения экономической ситуации, заявил министр информации Майкл Макуэй.

"Кабинет решил, что валюта должна быть изменена", — заявил он на пресс-конференции, трансляция которой велась в официальном аккаунте правительства в Facebook.

По словам министра, многие граждане страны хранят деньги дома, поэтому изменение валюты должно побудить их нести свои сбережения в банк, чтобы не потерять. Когда состоится переход на новую денежную единицу, министр не уточнил. Как отмечается в официальном Twitter-аккаунте правительства, решение о смене валюты было принято также "в попытке снизить растущий уровень инфляции".

Сейчас денежной единицей Южного Судана является фунт. Эта валюта была представлена в стране в день провозглашения независимости в 2011 году.

В минувшую субботу в столице Южного Судана Джубе состоялась ратификация мирного соглашения между правительством Судана и действующими в пограничных районах с Южным Суданом и регионе Дарфур на западе вооруженными группировками в составе так называемого "революционного фронта". Этот документ предусматривает разделение власти и природных богатств с бывшими боевиками, включение их в состав национальной армии и руководящих органов федеральной и местной власти.