МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Усиление ответственности за незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, не решит проблему с утечками данных, следует усилить внутренний контроль банков с использованием имеющихся у них полномочий, заявили РИА Новости эксперты. Банки в октябре в полтора раза нарастили вывоз наличных евро

В России на площадке Ассоциации банков России (АБР) обсуждается радикальное усиление охраны банковской тайны. В частности, предлагается выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

"Учитывая современный уровень обеспечения защиты банковской тайны в России, можно отметить, что имеющиеся правовые меры не вполне эффективны. Считаем целесообразным дальнейшее развитие правовых мер по усилению охраны банковской тайны", — считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

"Для характеристики правовой защиты банковской тайны необходимо учитывать принятие нормативных положений по регулированию защиты сведений о вкладах и операциях, тайны счета, безусловно, защиты данных о клиенте банка, само обеспечение процедуры банковской тайны, а также действия в этом направлении контролирующих органов", — говорит Свечникова.

По ее словам, в определенной степени усиление ответственности в рассматриваемой сфере может способствовать сдерживанию процессов роста числа нарушений банковской тайны. Однако, эксперт убеждена, что одних мер по ужесточению наказания за преступления в области нарушения банковской тайны недостаточно, требуется системная, эффективно организованная деятельность по профилактике правонарушений в этой сфере. Банк России назвал 5 примет телефонного мошенника

По ее словам, значительную роль в предотвращении нарушений в сфере банковской тайны должны играть не только контролирующие органы, но и сами кредитные организации. "Учитывая, что большое количество сведений, содержащих банковскую тайну, разглашается, в частности, по причине недобросовестности служащих банка, следует усилить внутренний контроль банков с использованием имеющихся у них полномочий", — отметила Свечникова.

С ней согласен партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Муса Абдурахманов. Кроме того, он считает разумным, что в настоящее время банковская тайна охраняется наравне с коммерческой и налоговой. "Подобная информация должна защищаться с одинаковой степенью конфиденциальности. Усиление ответственности, а уж тем более выделение отдельной статьи за незаконное получение и разглашение банковской тайны, я думаю, не будет способствовать снижению количества преступлений в этой сфере", — указал юрист.