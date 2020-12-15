МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании совета директоров в пятницу, 18 декабря, на фоне ускорившихся темпов роста цен в РФ сохранит третий раз подряд ставку на уровне 4,25% годовых, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Россияне не подзаработают на новогодних вкладах

Пандемия коронавируса стала главной угрозой для российской экономики: власти ожидали, что закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России впервые с 2015 года. На этом фоне регулятор перешел к мягкой денежно-кредитной политике и уже в июле снизил ставку до исторического минимума в 4,25% годовых.

После снятия коронавирусных ограничений российская экономика начала постепенно восстанавливаться, но вместе с экономическим ростом стала разгоняться и инфляция. По данным Росстата, в июле инфляция ускорилась до 3,4%, а уже в октябре подскочила до 3,99%, а по итогам ноябре — и вовсе до 4,42%, впервые с 2015 года превысив ключевую ставку ЦБ. При этом ситуация с инфляцией продолжит накаляться: к концу года она еще поднимется — до 4,5%, а локального пика в 5% она достигнет уже в феврале, ожидает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Жду неизменную ставку 4,25%. На фоне значительного ускорения цен на продовольственные товары сейчас ЦБ не будет рассматривать опцию снижения ставки. Единственным аргументом в пользу снижения ставки сейчас является стабилизация ситуации на валютном рынке, но это спокойствие может быть краткосрочным и это не основной фактор на который ЦБ сейчас смотрит", — говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Наталия Орлова.

В пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит не только всплеск продовольственной инфляции, но и темпы роста цен по непродовольственным товарам, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. "Несмотря на то что ЦБ неоднократно заявлял о преобладании дезинфляционных рисков над проинфляционными на длинном горизонте, он не сможет проигнорировать факт роста краткосрочной инфляции и скорее займет выжидательную позицию в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", — уверен он.

ИНФЛЯЦИЯ БЕРЕТ ВЕРХ

Ускорение инфляции в конце года не даст регулятору пойти на новое смягчение денежно-кредитной политики, даже с учетом довольно резкого замедления экономической активности в результате второй волны пандемии, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Россияне в 2021 году ждут роста цен на жилье и ставок по ипотеке

"Ожидаю сохранения ставки на нынешнем уровне. В последние недели инфляция усилилась, но динамика курса дает надежду, что в первом квартале она существенно снизится (особенно продовольственная), а экономика пока не отреагировала на новый раунд увеличения бюджетных расходов, наблюдавшийся в ноябре", — соглашается с коллегой управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Другой причиной главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов называет существенное усиление инфляционных ожиданий. "Инфляционные ожидания населения и бизнеса также растут и приближаются к локальным максимумам, которые фиксировались в конце 2018 года на фоне повышения ставки НДС. Тогда инфляция в последний раз превышала 5%, впрочем, такие уровни инфляции мы в 2021 году не прогнозируем", — поясняет он.

Дополнительным аргументом против смягчения монетарной политики управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин видит сохранение рисков в мировой экономике на очень высоком уровне благодаря как последствиям новой коровирусной инфекции, так и геополитической неопределенности. Так, он ждет, что мировые финансовые рынки начнут снижаться в начале 2021 года.

"Нас также сильно беспокоит ситуация роста курса евро по отношению к доллару США на фоне беспрецедентной программы количественного смягчения, предпринимаемой ЕЦБ. В связи с этими двумя событиями мы ожидаем "перекладывания" инвесторов на денежные рынки, рост курса доллара по отношению к мировым валютам и переток средств из развивающихся рынков в денежные инструменты. Поэтому снижение ключевой ставки сейчас считаем преждевременной", — поясняет аналитик.

Однако о повышении ставки сейчас говорить преждевременно, поскольку рост цен во многом связан с действием краткосрочных факторов, подытожила старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева.

НОВОГОДНЯЯ НАДЕЖДА

Надежда на еще одно снижение ключевой ставки у аналитиков все же остается — такой шаг от ЦБ некоторые из них уже ждут в начале наступающего года. Так, Табах из "Эксперт РА" не исключает снижения ставки уже в феврале. Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам

"Мы ждем снижение на 0,25 процентного пункта, до 4% в первом квартале 2021 года и сохранение ставки на этом уровне до конца года", — прогнозирует Попов из Промсвязьбанка. При этом если восстановление экономики будет происходить медленно, а инфляция будет сильно подавленной, то ключевая ставка может быть дополнительно снижена.

Видит возможность снижения ключевой ставки на одном из заседаний в следующем году в случае фактического замедления текущих темпов инфляции ниже целевого уровня в 4% и отсутствия смягчения кредитных условий в связи с динамикой доходностей ОФЗ и старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Полагаем, что в случае отсутствия новых внешних шоков Центробанк в 2021 году еще один раз снизит ключевую ставку до 4% для закрепления инфляции вблизи 4%. На этом уровне ожидаем увидеть ключевую ставку на конец 2021 года", — комментирует перспективы главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

А вот начальник управления структурных продуктов Sova Capital Антон Гришкин настроен более пессимистично. "Остаётся достаточно большое количество краткосрочных факторов, имеющих весомое влияние в будущем, к таким факторам можно отнести и ухудшающуюся ситуацию с пандемией, и курс рубля, уже плотно закрепившийся выше 70 рублей за доллар, а также серьезные риски ужесточения внешней политики со стороны США. Принимая все указанное во внимание можно сказать, что ставка в 4,25% может остаться с нами на достаточно длительный срок, если не реализуется какой-то из упомянутых рисков", — заключил он.

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