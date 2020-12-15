МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Продажа банка "Открытие" запланирована на середину 2022 года, размер пакета пока не определен, заявил глава кредитной организации Михаил Задорнов.

"Если мы возвращаемся к приватизации самого "Открытия" как банка и группы, то подтверждаем ориентир — середина 2022 года — на продажу первого пакета. Каким он будет, 20 или 25%, подскажут инвестиционные консультанты", — сказал он в интервью РБК.

Задорнов отметил, что прибыль банка превысит ориентиры стратегии. "С точки зрения прибыли за три года, думаю, если банк нормально пройдет декабрь, мы даже превысим ориентиры не отдельного 2020 года, а всех трех лет нашей стратегии, 2018–2020 годов", — отметил он. "Открытие" отчиталось о прибыли за девять месяцев по МСФО

При этом кредитный портфель по итогам года вырастет на 30-35%, хотя это и медленнее, чем планировалось.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор сохраняет планы по продаже пакета акций банка "Открытие", реалистичным сроком является весна 2022 года. Ранее регулятор ориентировался на конец 2021 года, но сроки сдвинулись из-за последствий пандемии коронавируса.