МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует отток ликвидности из банков в 2-4 триллиона рублей через три года после появления цифрового рубля, если он будет выпущен по одной из предлагаемых ЦБ моделей, что может привести к дефициту ликвидности в секторе, а также росту кредитных ставок, заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Появление цифрового рубля как инструмента очень актуально, так как расчеты на современных, быстрых, технологических платформах с использованием технологии блокчейн, должны использовать новую инфраструктуру. Цифровой рубль как раз полностью подходит, чтобы встроиться в эти новые механизмы расчетов. Однако мы считаем, что обсуждаемые сейчас модели развития цифровой валюты имеют ряд серьезных недостатков и ограничивают деятельность коммерческих банков", — сказал Попов журналистам на пресс-конференции. В Банке России дали новые подробности про цифровой рубль

По словам зампреда правления Сбербанка, при появлении цифрового рубля в соответствии с предложенными регулятором моделями ликвидность перейдет в Банк России. "Банк России сам будет выпускать цифровой рубль, эмитировать его и обслуживать транзакции, связанные с цифровыми рублями. Другими словами, кошельки как для граждан, так и для компаний с цифровым рублем будут находиться непосредственно в Банке России. И это движение к так называемой одноуровневой банковской системе", — поясняет зампред правления Сбербанка.

Он напомнил, что банки используют средства клиентов для кредитования, а выданное финансирование чаще всего зачисляют на расчетные счета, что позволяет ликвидности не выходить за периметр банка. "По нашим прогнозам, спустя три года после запуска цифрового рубля мы увидим, что порядка 2-4 триллионов рублей будут переведены в цифровой рубль. Эти средства перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге перейдет к дефициту ликвидности и, как следствие, росту ставок. Здесь мы видим серьезное ограничение", — заключил Попов. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

В октябре Банк России сообщал, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля и считает необходимым активно и глубоко проработать этот вопрос, чтобы быть готовым своевременно выпустить цифровой рубль, когда это станет необходимо для экономики. Всего регулятор предложил четыре модели выпуска цифровой валюты. При этом Попов в конце ноября предложил пятую модель: распространить преимущества цифровых рублей, такие как автоматизация контроля их целевого расходования, на все безналичные рубли, и сделать все безналичные рубли цифровыми.