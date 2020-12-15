МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря увеличилась до 4,46% с 4,44% в третьей декаде ноября, следует из материалов Банка России.

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября — 4,33%. После этого она постепенно росла, и максимальное ее значение за этот период было зафиксировано по итогам второй декады ноября — 4,54%. ЦБ не подарит на Новый год снижение ставки, считают аналитики

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.