МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроекты, согласно которым Федеральная налоговая служба сможет получать от Банка России необходимые сведения, составляющие банковскую тайну, а ЦБ от налоговиков — составляющие налоговую тайну, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона… разработан в целях обеспечения возможности налоговых органов получать от Банка России документы и сведения, в том числе составляющие банковскую тайну и персональные данные, а также включение Банка России в число субъектов, которые вправе получать от налоговых органов документы и сведения, составляющие налоговую тайну", — говорится в пояснительной записке к одному из документов.

Минфин указывает, что недобросовестные налогоплательщики применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, а полномочий налоговых органов, определенных действующими положениями законодательства о налогах и сборах, по получению на регулярной основе от ЦБ документов и сведений, составляющих банковскую тайну или содержащих персональные данные, недостаточно. ФНС напомнила о наказании за неуплату налогов

"Получение ФНС России сведений об операциях по счетам кредитных организаций, открытых в территориальных учреждениях Банка России, об операциях по счетам клиентов банков, а также отчетности кредитных и некредитных финансовых организаций, предусмотренной нормативными актами Банка России, послужит мощным индикатором в целях применения риск-ориентированного подхода при отборе объектов для налогового контроля и будет являться дополнительным препятствием нанесению ущерба бюджету РФ со стороны налогоплательщиков, злоупотребляющих своим правом", — говорится в документе.

Предлагаемые изменения предоставят возможность ЦБ получать, в частности, сведения о доходах и счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей, информацию о сомнительных операциях, об имуществе юридических и физических лиц, добавляет Минфин. "Неправильный" декабрь. Почему не верят в долгий рост рубля

Отмечается, что полученная от налоговых органов информация качественно дополнит имеющиеся у ЦБ сведения о юрлицах, индивидуальных предпринимателях, физлицах, используемые для проведения надзорных и контрольных мероприятий, а также позволит уточнить критерии сомнительности контрагентов и связанные с ними риски. Кроме того, предлагаемые изменения позволят существенно сократить количество запросов в банки, направляемых налоговыми органами, что, соответственно, повлечет снижение трудовых и материальных затрат.