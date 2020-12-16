МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Ставки по займам могут продолжить постепенно уменьшаться в ближайшие три-шесть месяцев. Такой прогноз дал "Известиям" ведущий аналитик группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Дмитрий Назаров. Финансист сказал, как без лишнего риска заработать больше, чем на вкладе

По его словам, это обусловлено мягкой монетарной политикой и снижением премии за кредитный риск, которая значительно выросла в начале 2020 года на фоне пандемии и экономического спада.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич отметил, что тарифы по долгосрочным кредитам в большей степени зависят от доходностей по ОФЗ, которые могут в ближайшее время снизиться с нынешних 5,25% до 5%. По его словам, этот сценарий может удешевить стоимость кредитования для наиболее надежных заемщиков, которыми являются крупные корпоративные клиенты, а также граждане, оформляющие обычную негосударственную ипотеку.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский допустил, что в ближайшие месяцы ставки по кредитам будут снижаться, так как в начале 2021 года Банк России вполне может уменьшить ключевой показатель еще на 0,25 процентного пункта, до 4%.

В течение 2020 года Центробанк опустил ключевую ставку на 2 процентных пункта до 4,25%. Вслед за этим банки снижали тарифы по кредитам и депозитам. 18 декабря на заседании совета директоров ЦБ ключевую ставку, как считают 16 из 18 опрошенных "Известиями" экспертов, оставят неизменной, на уровне 4,25%.

Хотя банки закладывали такое решение потенциал для сокращения ставок по займам останется, отмечает издание.

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